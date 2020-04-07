Натуральная забота: подмосковный фермер подарил медикам несколько тонн сливочного масла

Подмосковный сельхозпроизводитель подарил врачам больницы в Домодедове свыше трех тонн сливочного масла — чтобы отблагодарить специалистов инфекционного, реанимационного отделения и терапии за их огромный труд в борьбе за жизнь пациентов с подозрением на коронавирус.

Это инфекционное отделение — первое в Подмосковье, куда стали привозить больных с коронавирусом. У каждого пациента здесь свой отдельный бокс с душевой и туалетом.

Предприятие отправило врачам три с половиной тонны сливочного масла высшего качества. Его производят на одном из лучших подмосковных заводов молочной продукции в Серебряных Прудах. Масло сделано из собственного сырья. Медики очень признательны за такой сюрприз.

Источник фото: телеканал «360»

«Приятно любому человеку, когда о нем кто-то заботится. И когда мы видим заботу других людей, которые нас поддерживают, нам это очень помогает. И вселяет в нас бодрость, настроение, оптимизм», — поделились сотрудники медучреждения.

Всего компания планирует поставить больше 12 тонн продукции в больницы и детские дома.

Тем временем мытищинским врачам тоже преподнесли не менее вкусный подарок — им вручили 200 килограммов свежих огурцов, которые привезли из агрокомплекса в Электростали.

Источник фото: телеканал «360»

Все овощи выращены в экологически чистых условиях, богаты витаминами и микроэлементами и просто обязаны помочь укрепить иммунитет наших врачей.

Источник фото: телеканал «360»

«Конечно, однозначно такая помощь необходима и сотрудникам, и пациентам, которые попали в такую жизненную ситуацию. Ситуация у нас под контролем, но от любой помощи мы, конечно, не будем отказываться. Акция у нас это уже не первая, повторная», — рассказала заведующая поликлиникой № 1 г. о. Мытищи Елена Ирхина.