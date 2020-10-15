Мособлдума обсудит реализацию нацпроектов 15 октября

В четверг, 15 октября состоится онлайн-заседание Мособлдумы. На нем представят доклад о ходе реализации национальных проектов в Подмосковье.

По словам председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, законодательная работа Мособлдумы строится на основе государственных программ, приоритетных задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию и на основе национальных проектов. Об этом говорится в сообщении на сайте Мособлдумы.

В 2020 году парламентом Московской области был принят целый пакет законов, направленных на социальную поддержку, — помощь семьям с детьми, пожилым гражданам, отметил Брынцалов. Особое внимание уделяется и сферам здравоохранения, образования, благоустройства и экологии.

«Важно проанализировать, в каком направлении нам дальше двигаться, рассмотреть, где требуется законодательное регулирование и, при необходимости, будем принимать соответствующие нормативные акты», — приводит пресс-служба слова Брынцалова.

Ранее стало известно, что заседания и мероприятия Мособлдумы перевели в онлайн из-за усложнившейся эпидемической ситуации. Такое решение принято исходя из соображений безопасности. Депутаты будут работать в таком формате до тех пор, пока ситуация не придет в норму. Как уверил Брынцалов, никаких накладок и проволочек с рассмотрением и принятием законов не будет, так как схему дистанционной работы уже отточили.