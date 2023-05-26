Подмосковье 26 мая 2023, 11:30 Национальный музей Республики Татарстан представил культурную программу в Можайске

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Жители Можайска смогли познакомиться с татарской культурой на акции «Ночь в музее». Музей «Бородинское поле» и Национальный музей Республики Татарстан представили общую культурную программу.

В этом году Бородинский музей и Национальный музей Республики Татарстан обменялись площадками. В Можайске поле развернулся народный татарский праздник Сабантуй, а в Казани прошел турнир «Живые шахматы».

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На Бородинском поле гостям показали татарские игры, приемы национальной борьбы на кушаках и рассказали народные легенды. Перед посетителями с песнями и танцами выступили национальные ансамбли. Ведущие объявляли концертные номера на русском и татарском языках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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