Подмосковье 21 апреля 2023, 11:07 Национальный форум российских историков педагогики прошел в Подмосковье АСОУ

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В Московской области прошел X Национальный форум российских историков педагогики «Теория и практика современного образования в пространстве историко-педагогического процесса». Об этом сообщили в министерстве образования региона.

В рамках форума состоялся очно-дистанционный круглый стол. К нему подключились участники из вузов со всей России.

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Участники мероприятия познакомились с итогами последних научных исследований и рассмотрели их методологические проблемы.

Отметим, что 2023 год объявили Годом педагога и наставника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый корпус гимназии № 7 откроют в Чехове 1 сентября. В нем смогут учиться 825 детей.

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