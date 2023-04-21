21 апреля 2023, 11:07
Национальный форум российских историков педагогики прошел в Подмосковье
В Московской области прошел X Национальный форум российских историков педагогики «Теория и практика современного образования в пространстве историко-педагогического процесса». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
В рамках форума состоялся очно-дистанционный круглый стол. К нему подключились участники из вузов со всей России.
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Участники мероприятия познакомились с итогами последних научных исследований и рассмотрели их методологические проблемы.
Отметим, что 2023 год объявили Годом педагога и наставника.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый корпус гимназии № 7 откроют в Чехове 1 сентября. В нем смогут учиться 825 детей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Минобразования Подмосковья
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