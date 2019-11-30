Национальные танцы, песни и угощения. Подмосковная татарская автономия отметила юбилей

20-летие региональной татарской автономии Московской области отметили в Татарском центре. Отмечали праздник, как полагается, с размахом: национальные танцы, песни и местная кухня. Главная цель — рассказать всем о культуре народа.

В столичном Татарском центре собрались представители диаспоры со всей страны. Активистов татарской автономии городов Подмосковья наградили благодарственными письмами. Кроме того, отметили семьи, в которых дети воспитываются в национальных традициях.

«Юбилей нашей автономии — это юбилей всей организации. Мы пригласили наших дорогих гостей, чтобы показать, что работаем и подчеркнуть роль нашей деятельности», — отметил председатель татарской национально-культурной автономии Московской области Фарит Мухтасаров.

Источник фото: телеканал «360»

Татарская автономия в Подмосковье была создана 20 лет назад. В нее вошли все отделения муниципалитетов области. Сейчас она объединяет тысячи людей. Как говорят сами представители организации, они стараются поддерживать и развивать национальные традиции, сохранять язык и культуру татар.