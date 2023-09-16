Подмосковье 16 сентября 2023, 23:30 Национальные диаспоры собрались на фестивале «Подмосковье — территория дружбы» в Мытищах Автор фото: Сергей Хакимов

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В Мытищах стартовал областной фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы». На площади у Дома культуры «Яуза» установили стенды с выставкой предметов народных промыслов России, Азербайджана, Татарстана, Мордовии, Дагестана и Татарстана. Также для гостей на сцене выступают творческие коллективы с национальными песнями и танцами.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, в регионе проживают представители множества национальностей. Фестиваль «Подмосковье — территория дружбы» проводят уже в восьмой раз.

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«Важно понимать, что это не просто праздник, куда можно прийти всей семьей, весело и интересно провести время, поесть вкусного плова и различных сладостей. Это еще одна возможность для всех почувствовать, что мы должны жить в уважении, относиться друг к другу с теплом и любовью. Это, как дружить и ходить в гости — ровно как мы с вами на сегодняшнем фестивале. В каждом домике тепло, красиво и интересно. Подмосковье — большой дружный регион, он объединяет, потому что Подмосковье — это любовь!», - отметила она.

Автор фото - Сергей Хакимов Автор фото - Сергей Хакимов Автор фото - Сергей Хакимов Автор фото - Сергей Хакимов Автор фото - Сергей Хакимов

Председатель Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Московской области» Рушан Аббясов подчеркнул, что в России уже больше 100 лет вместе живут разные народы со своей культурой, традициями и религией.

«Сегодня здесь представлены, конечно же, не все народности, но все они принимают активное участие в жизнедеятельности нашего Подмосковья, нашего государства, а также в специальной военной операции — сражаются бок о бок на передовой, как в годы Великой Отечественной войны», — добавил Аббясов.

Кроме того, гостей праздника приглашают поучаствовать в мастер-классах по танцам, вязанию, вышивке, бисероплетению и приготовлению национальных блюд, а также сыграть в настольные игры. Всех желающих угощают пловом и чаем.

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