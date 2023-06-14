Подмосковье 14 июня 2023, 15:55 Более 5 тысяч собак выступили на спортивных соревнованиях в Дмитрове Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Выставка собак «Россия. Кубок РКФ 2023» прошла в Дмитрове, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Перед началом мероприятия специалисты региональной Госветслужбы провели обследование всех животных на наличие заболеваний и инфекций.

«Наличие ветеринарного паспорта с отметками от прививок — это обязательное требование для каждого питомца на выставках», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

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Всего в национальной выставке выступили более пяти тысяч собак порядка 150 пород. Животные приняли участие в спортивных соревнованиях, танцах и сдали норматив по послушанию. Хозяева питомцев посетили мастер-классы и лекции от профессиональных кинологов, а также получили необходимые консультации ветеринаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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