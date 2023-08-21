Подмосковье 21 августа 2023, 20:04 Наташинский парк благоустроят в Люберцах в 2024 году Фото с Яндекс. Карт / Наташинский парк

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Наташинский парк в Люберцах планируют благоустроить в 2024 году. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о проведении конкурса на поиск подрядчика для выполнения работ.

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«В рамках второго этапа работы по благоустройству и озеленению территории пройдут на улицах Митрофанова и Шевлякова. После заключения контакта подрядчику предстоит произвести демонтажные работы, установить видеонаблюдение, малые архитектурные формы, систему водоснабжения и утилизировать мусор», — добавила Волкова.

Парк благоустроят в рамках проекта «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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