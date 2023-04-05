Подмосковье 05 апреля 2023, 13:43 Наташинский парк благоустроят в Люберцах до конца года

Читать 360tv в

Поиск подрядчика для благоустройства Наташинского парка в Люберцах стартовал в Подмосковье. Конкурс опубликовали на портале ЕАСУЗ. Завершить работы планируют до конца года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет озеленение, установит лавки и урны, систему видеонаблюдения, проведет коммуникации и обновит покрытие дорожек. Общая площадь парка составляет 25,6 тысячи гектаров.

Реклама

Благоустройство проведут по госпрограмме Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств бюджета региона и округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в окурге пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».