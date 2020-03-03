Наталью Адигамову назначили министром имущественных отношений Подмосковья
«Министром имущественных отношений назначена Наталья Александровна Адигамова. До этого она занимала должность заместителя министра и порядка 10 лет работала в муниципальном управлении в Рузе, Одицове. Очень рассчитываю, что при обращении бизнеса тему имущественного отношения вы систематизируете с ними», — сказал Воробьев.
Губернатор напомнил о том, что в регионе работает горячая линия для бизнесменов: 0150. Номер уже зарекомендовал себя у предпринимателей. Благодаря новинке бизнесмены Подмосковья могут оперативно решать проблемы.
Наталья Адигамова родилась в подмосковной Рузе. Окончила РГСУ по специальности «Государственное и муниципальное управление» и юридический факультет Московского университета Министерства внутренних дел России.
С 2006 по 2015 год трудилась в администрации Рузского района. Затем работала в Министерстве имущественных отношений и Главном управлении дорожного хозяйства Подмосковья.
Кроме того, в Московской области назначили нового главу Главного управления социальных коммуникаций. Им стал Вячеслав Духин. «Очень надеемся, что эта работа будет реализована, как и прежде, на высоком уровне», — отметил Воробьев.
Вячеслав Духин родился в Москве. Окончил факультет международных отношений МГИМО, проходил обучение в школе менеджмента «Сколково». С 1999 года работал на телевидении. Являлся генеральным директором телеканала «360». До назначения на должность министра правительства по социальным коммуникациям курировал вопросы информационной политики «Российского экологического оператора» (РЭО).