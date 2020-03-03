Наталью Адигамову назначили министром имущественных отношений Подмосковья

В Московской области назначили нового министра имущественных отношений. Ведомство возглавила Наталья Адигамова, сообщил губернатор Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

«Министром имущественных отношений назначена Наталья Александровна Адигамова. До этого она занимала должность заместителя министра и порядка 10 лет работала в муниципальном управлении в Рузе, Одицове. Очень рассчитываю, что при обращении бизнеса тему имущественного отношения вы систематизируете с ними», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил о том, что в регионе работает горячая линия для бизнесменов: 0150. Номер уже зарекомендовал себя у предпринимателей. Благодаря новинке бизнесмены Подмосковья могут оперативно решать проблемы.

Наталья Адигамова родилась в подмосковной Рузе. Окончила РГСУ по специальности «Государственное и муниципальное управление» и юридический факультет Московского университета Министерства внутренних дел России.

С 2006 по 2015 год трудилась в администрации Рузского района. Затем работала в Министерстве имущественных отношений и Главном управлении дорожного хозяйства Подмосковья.

Кроме того, в Московской области назначили нового главу Главного управления социальных коммуникаций. Им стал Вячеслав Духин. «Очень надеемся, что эта работа будет реализована, как и прежде, на высоком уровне», — отметил Воробьев.

Вячеслав Духин родился в Москве. Окончил факультет международных отношений МГИМО, проходил обучение в школе менеджмента «Сколково». С 1999 года работал на телевидении. Являлся генеральным директором телеканала «360». До назначения на должность министра правительства по социальным коммуникациям курировал вопросы информационной политики «Российского экологического оператора» (РЭО).