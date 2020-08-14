Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала о том, как стартовал туристический сезон в регионе, почему достопримечательности стоит посещать и чем удобны путешествия по Подмосковью. По ее словам, теперь главная цель — чтобы путешественники возвращались в регион и привозили семьи и друзей.

Лето — сезон путешествий, и Подмосковье открыто для туристов.

По словам Виртуозовой, поток людей не только восстановился, но и вырос, причем приоритетные направления — на 20-50%, если сравнивать с 2019 годом. Посетить подмосковные достопримечательности приезжают из многих регионов.

Источник фото: телеканал «360»

«Есть и внутренние туристы, наши жители, которые едут в другие муниципалитеты. Но главный источник турпотока — конечно Москва. А еще — соседние регионы: Тула, Рязань, Калуга. И они к нам едут, и мы к ним», — рассказала вице-губернатор.

После открытия границ ожидают и зарубежных путешественников.

«Я уверена, что к нам поедут и европейские туристы — культура России все более интересна. В Московской области в отличном состоянии сохранились музеи Достоевского, Пушкина, Чехова, Чайковского, как минимум, это авторы, известные всему миру. Кроме того, 60% народных художественных промыслов тоже сосредоточено в Московской области», — сообщила Виртуозова.

По ее словам, за последнее время Московская область сильно изменилась с точки зрения инфраструктуры и благоустройства. Но стереотипы сохраняются: многие думают, что в Подмосковье негде поесть, негде остановиться. Но на самом деле это не так.

«Сегодня в Московской области уже есть самобытные рестораны, уютные кафе, отличные гостиницы» Наталья Виртуозова вице-губернатор Московской области.

Цель подмосковного туризма — преодолеть стереотип, что в Московской области чего-то не хватает, заявила Виртуозова.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы создали сайт, единый портал, который подробно рассказывает про каждую территорию: где остановиться, поесть, что посмотреть, там же можно почитать отзывы туристов. <…> Работаем и с Москвой. Например, в метро вы можете увидеть ролики про наши приоритетные направления», — поделилась вице-губернатор.

Добраться до подмосковных достопримечательностей сейчас проще и удобнее, чем раньше. ЦППК организует специальные туристические маршруты.

«Теперь наша главная задача — сделать так, чтобы те люди, которые приехали вынужденно, искренне захотели вернуться. Поэтому мы не поднимаем чек, улучшаем сервис, благоустраиваем улицы, поддерживаем предпринимателей в сфере туризма», — заключила вице-губернатор.