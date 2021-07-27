Наталья Виртуозова поучаствовала в презентации названного в честь Волоколамска Superjet 100

Вице-губернатор Наталья Виртуозова приняла участие в презентации самолета Superjet 100, который назвали в честь подмосковного Волоколамска. Торжественное мероприятие провели в Международном аэропорту Шереметьево.

Она поблагодарила авиакомпанию «Россия», которая вместе с ОНФ организовала конкурс с прямым голосованием. В результате большинство участников выбрали Волоколамск — древнейший город Подмосковья.

«Волоколамск упоминается в летописях на 12 лет раньше Москвы. Победа в конкурсе подтверждает его статус как одной из туристических жемчужин нашего региона. Лайнер будет осуществлять рейсы по всей стране, люди в разных уголках России узнают о Волоколамске и, я уверена, захотят посетить этот замечательный и гостеприимный город!» — сказала Наталья Виртуозова.

Самолет получил имя города по результатам Всероссийского конкурса-голосования по присвоению воздушным судам авиакомпании «Россия» имен в честь туристических центров страны. За то, чтобы Superjet 100 назвали «Волоколамском» проголосовали 7177 человек.

Координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков рассказал, что всего в голосовании приняли участие 16 349 человек.

«С отрывом туристы отдали свое предпочтение самому древнему городу Московской области — Волоколамску. Теперь его именем назван самолет. Впереди еще несколько этапов голосования. Главная цель конкурса — рассказать о туристическом потенциале нашей страны», — пояснил он.

Город, имя которого получил самолет, привлекателен для туристов. Там расположены Волоколамский кремль, древние монастыри и церкви, а также монументы в память об участии в боях Великой Отечественной войны.

Пресс-секретарь авиакомпании Сергей Стариков подчеркнул, что в парке авиакомпании «Россия» уже есть самолеты, названные в честь городов Подмосковья — Сергиев Посад, Звенигород, Дмитров. Они уже успешно выполняют рейсы.

«Недавно появились самолеты Талдом и Истра. Сегодня к ним присоединился Волоколамск. Эти самолеты рассказывают пассажирам о многообразии туристического потенциала Подмосковья и позволяют привлечь внимание россиян к уникальным с исторической и культурной точки зрения городам, находящимся в непосредственной близости от столицы», — заключил он.