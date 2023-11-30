Подмосковье 30 ноября 2023, 15:54 Наталья Махонина из Балашихи стала финалисткой областного конкурса «Женщина-герой» Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Жительница Балашихи Наталья Махонина выступила в финале конкурса «Женщина-герой» в Красногорске. Она получила диплом, памятную статуэтку и денежный сертификат.

Супруг Натальи, Леонид Махонин, погиб 27 февраля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Сейчас женщина работает советником главы Балашихи, возглавляет Комитет семей воинов Отечества, помогает тем, кто тоже остался без главы семьи.

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У Натальи двое детей. Старший — 11-летний Егор кадет Московского президентского кадетского училища имени Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации. Он хочет, как и отец, служить в армии. Младшему сыну Платону пять лет.

Финал конкурса «Женщина-герой» приурочили ко Дню матери. Всего было 30 участниц, из которых 10 попали в заключительный этап. Все они — родные участников специальной военной операции.

Наталья в финале областного конкурса предстала в образе голубки. Костюм помогли оформить ее дети, они разрисовали платье красками и сделали перья. Также на сцене вместе с сыновьями Наталья Махонина исполнила песню «Желаю тебе, земля моя».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил матерей участников спецоперации за содействие.

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