Подмосковье 12 апреля 2023, 00:30 Колледжи Подмосковья подготовят новых специалистов в рамках программы «Профессионалитет» Министерство экономики и финансов МО

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В программе «Профессионалитет» принимают участие 29 подмосковных колледжей и 39 предприятий, осуществляющих деятельность в сферах машиностроения, радиоэлектроники, металлургии и сельского хозяйства. Проект входит в число 42 инициатив развития социально-экономической отрасли, предложенных президентом России. Среди основных целей программы — привлечение бизнеса в партнерское управление образовательными учреждениями. В короткие сроки студенты получают необходимый опыт на практике, чтобы в будущем стать компетентными и востребованными специалистами в отдельных сферах, рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Образовательно-производственные кластеры — это объединение профессиональных учебных заведений с организациями реального сектора экономики. Под влиянием привлеченных компаний, при таком слиянии происходит полное обновление всех процессов обучения — от модернизации технической базы колледжей до изменения структуры и содержания образовательных программ. Новые программы обучения для будущих специалистов отвечают всем стандартам рынка труда и формируются на информационной платформе «Цифровой конструктор компетенций».

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Масленкина также напомнила, что на оглашении послания Федеральному собранию президент России поставил задачу подготовить в стране порядка миллиона специалистов в сферах промышленности, которые отвечают за обеспечение безопасности, суверенитета и конкурентоспособности страны. Для обучения в приоритетных направлениях, таких как ОПК, машиностроение, металлургия, сельское хозяйство, робототехника, строительство и других в колледжах Подмосковья было выделено более 18 тысяч учебных мест.

«Благодаря проекту „Профессионалитет“ студенты имеют возможность выбрать и получить профессию, гарантировано востребованную в реальном секторе экономики. Это стратегическая инвестиция в собственные компетенции, которая позволит выпускникам колледжей стать востребованными специалистами», — рассказала министр

Преподаватели секторов также проходят обучение, получая необходимые педагогические, управленческие и производственные качества, которые пригодятся для подготовки эффективных образовательных программ. По причине интенсивности срок обучения в колледже сокращается на один год, а прохождение производственной практики на опорном предприятии гарантирует трудоустройство после получения диплома.

Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области (ГБПОУ МО) «Сергиево-Посадский колледж» Галина Носырева рассказала, что в учебном заведении преподаватели готовят будущих специалистов в сфере машиностроении и обработки металла. Наряду с еще 10 подмосковными колледжами и 12 предприятиями учреждения входит в кластер «металлургия».

«Наши сварщики многофункциональны, они выходят с пятью разрядами. Колледж дает квалификации газосварщик, сварщик-автомат, сварщик-полуавтомат и сварщик-аргонщик», — сказала Носырева

Также директор колледжа добавила, что в рамках проекта «Профессионалитет» в учебном заведении появился робот-сварщик с программным управлением. В связи с этим в образовательном учреждении появится дополнительная квалификация «роботизированная сварка»

«Благодаря современным мастерским, у студентов колледжа, которые учатся на 3 и 4 курсах вне программы „Профессионалитет“, есть возможность получить дополнительную рабочую профессию. Работодатели повысили спрос на наших молодых специалистов, потому что видят, что база оборудования колледжа, отвечает всем современным требованиям производства», — отметила Носырева.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Подмосковный колледж „Энергия“ входит в кластер „машиностроение“. Предприятиями-партнерами сектора выступают семь крупнейших госкорпораций, таких как Росатом, Ростех, Роскосмос, АО „Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“ и другие. В рамках проекта „Профессионалитет“ в учебном заведении идет подготовка студентов по следующим специальностям: электрические станции, сети и системы, информационные системы и программирование, аддитивные технологии, технология машиностроения, технология производства изделий из полимерных композитов и сварочное производство.

Директор колледжа „Энергия“ Нерсес Нерсесян рассказал, что на базе кластера работают 12 мастерских, в которых функционируют 38 зон под индивидуальный вид работ. На каждом месте работает современное высокоточное оборудование, которое соответствует стандартам производства.

«За два года, с 2022 по 2024 гг., колледж планирует выпустить 450 специалистов. А за пять лет, руководствуясь кадровой потребностью опорного предприятия — АО „Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“, мы подготовим более 8000 профессионалов», — добавил Нерсесян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Люберецкий техникум имени Ю. А. Гагарина и пообщался со студентами и преподавателями.