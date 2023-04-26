Подмосковье 26 апреля 2023, 16:36 Подмосковье стало лидером среди регионов России по открытости бюджетных данных

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Московская область заняла первое место среди регионов России по уровню открытости данных бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Подмосковья.

«В 2022 году оценка проводилась по 76 показателям в рамках 11 разделов. Московская область набрала 141 балл или 93,4% от общего количества баллов. Это позволило региону войти в группу с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных», — рассказала глава ведомства Наталья Масленкина.

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Также министр добавила, что регион получил максимальное количество баллов по семи категориям: «Бюджет для граждан», «Организация работы Общественного Совета», «Стимулирование органов местного самоуправления к повышению открытости бюджетных данных муниципальных образований», «Публичные слушания (общественные обсуждения) по бюджетным вопросам», «Промежуточная отчетность об исполнении бюджета», «Публичные сведения о деятельности государственных учреждений» и «Годовой отчет об исполнении бюджета за 2021 год».

Кроме того, результаты организации работы межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения открытости бюджетных данных Московской области попали в Библиотеку лучших практик, что дало региону дополнительный балл в рейтинге.

Ежегодно рейтинг составляет Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) по заказу министерства финансов РФ. Подмосковье сохраняет лидирующие позиции с 2015 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона пройти опрос к традиционному обращению в мае.

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