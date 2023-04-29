Подмосковье 29 апреля 2023, 12:40 Министр экономики Масленкина рассказала о строительстве домов в Подмосковье на кредитные средства Фото предоставлено пресс-службой Министерства строительного комплекса МО

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Московская область стала одним из первых регионов, которому были одобрены заявки на кредит из федерального бюджета, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья. В регионе строится порядка 30 объектов инфраструктуры на общую сумму 69,4 миллиардов рублей, 37 миллиардов из них было предоставлено государством. Об этом рассказала глава ведомства Наталья Масленкина.

В 2021 году правительство РФ предложило новую меру поддержки для регионов — «инфраструктурное меню». Средства направлены на развитие инженерной, коммунальной, социальной и транспортной сфер. Профильная комиссия одобрила Подмосковью 37 миллиардов рублей, из них 18 миллиардов уже направлено на реализацию новых проектов. За счет средств в регионе ремонтируют и строят детские сады, школы, больницы, стадионы и автомобильные дороги в Мытищах, Красногорске, Ленинском, Люберцах, Одинцове, Лосино-Петровском, Фрязине и Щелкове.

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По словам Натальи Масленкиной, инфраструктурные бюджетные кредиты являются важным для региона инструментом, который позволяет привлекать реализовывать проекты разной сложности и масштаба. Условия заема — 3% годовых сроком на 15 лет.

«Это способствует появлению в регионе кварталов с комфортной застройкой, развитой инфраструктурой, рабочими местами и транспортной доступностью, которые отвечают актуальным запросам наших жителей», — добавила министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве порядка 170 школ и детских садов в регионе.

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