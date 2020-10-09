facebook_pixel
    09 октября 2020, 13:24

    «Наступила вторая волна»: министр здравоохранения Подмосковья — о ситуации с коронавирусом

    Анастасия Аброськина, Анастасия Калинина

    Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова заявила о наступлении второй волны коронавируса. Она также отметила, что наблюдается еженедельный прирост заболевших ОРВИ и гриппом.
    «Наступила вторая волна»: министр здравоохранения Подмосковья — о ситуации с коронавирусом

    По словам министра, наступил стандартный эпидсезон, но в этом году, с сентября, он протекает гораздо сложнее.

    «Помимо еженедельного прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом, у нас наметился очень сильный рост по больным коронавирусом. Я здесь говорю не только о выявленных лабораторных анализах, но и о тех людях, у которых тяжелые пневмонии, которые требуют лечения в стационарных условиях», — рассказала Стригункова.

    Она также отметила, что люди «расслабились» после первой волны, а ведь уже наступила вторая.

    «Наступила вторая. Она наступила действительно. Мы видим, что рост выявления заболеваемости вырос почти в три раза по сравнению с августом», — объяснила глава ведомства.

    По данным министерства, ежесуточно медики выявляют более 400 человек, у которых лабораторно подтвердился коронавирус.

    Что касается тестирования, то «кривая растет». Сейчас в регионе запущено достаточное количество лабораторий, также подключились частные организации.

    «Если говорить мерками Роспотребнадзора, мы превышаем норматив по необходимому количеству исследования мазков, на 30% у нас выросло количество по сравнению с весенним периодом. Если мы делали раньше 150 мазков на 100 тысяч населения, то сейчас это более 230», — рассказала она.

    На сегодняшний день в Московской области проведено 2 558 442 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе проверены прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусу.

    Исследования на SARS-CoV-2 проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также здоровые люди обследуются на базе негосударственных лабораторий.