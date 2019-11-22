Настроены на победу. Участники молодежных Дельфийских игр из Азербайджана выступят в Истре

400 конкурсантов из стран СНГ представят свои таланты на четырнадцатых молодежных Дельфийских играх. Сегодня в аэропорт «Шереметьево» прилетели 5 артистов из Азербайджана, чтобы принять участие в конкурсе — вечером им предстоит выступить в Истре.

Нигиар Рагимова к конкурсу готовилась два месяца. Кроме национальных песен, она исполнит Рахманинова, Чайковского, Моцарта и Шуберта.

«В исполнении русской песни что основное? Ты должен прочувствовать эту песню», — говорит участница молодежных Дельфийских игр государств СНГ Нигиар Рагимова.

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Аккомпанировать Нигиар будет Севинч Киримова. За конкурсантку педагог очень переживает, но вида не подает. В 2006 году в Казахстане Севинч сама выходила на сцену Дельфийских игр.

«Волнение все время есть, это же сцена. Если нет волнения, нет обязательств — я так считаю. Волнение должно быть, но не теряя головы», — отметила концертмейстер Севинч Киримова.

Готов уже сегодня вечером покорить публику пианист Эльчин Мамедов. Молодой человек в музыке уже 10 лет, хотя изначально за фортепиано он сел по необычной причине — чтобы поправить здоровье.

«В детстве у меня были некоторые проблемы с мелкой моторикой, и я очень плохо писал — и меня отдали к соседке на фортепиано, которая увидела мои способности, и я остался, а музыке», — рассказывает участник молодежных Дельфийских игр государств СНГ Эльчин Мамедов.

В 2008 -м команда из Азербайджана завоевала серебряную медаль в этом конкурсе. Сегодня молодые артисты нацелены только на безоговорочную победу.

«С удовольствием приезжаем в Россию, в Москву. Наша делегация немногочисленна, но они сплоченные, отважные, хотят победить, почувствовать эти эмоции», — отметил представитель Министерства культуры Республики Азербайджан Вугар Бахышов.

Сегодня вечером конкурсанты выйдут на сцену в Истре, а пока делегация из Азербайджана отправилась на репетицию.

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Четырнадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ пройдут в Подмосковье с 22 по 26 ноября. Соревнования будут проходить по шести категориям: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, а также открытая номинация.

В конкурсе примут участие 400 конкурсантов в возрасте от 10 до 25 лет, судить их будут 50 деятелей искусств. Открытие Дельфийских игр состоится 25 ноября на сцене Vegas City Hall в Красногорске.