В подмосковном Серпухове завершают работы по благоустройству привокзальной территории и площади Ленина. Оценить изменения приехал глава региона Андрей Воробьев, которого попросили включить в проект новый мост через железную дорогу.

Губернатор Подмосковья лично посетил Привокзальную площадь и встретился с местными жителями. Горожане попросили у главы региона построить новый мост через железную дорогу, чтобы мамам с колясками было удобнее добираться из одной части Серпухова в другую.

«Так как в той части города находится градообразующее предприятие „РАТЕП“, там очень много живут молодых семей с детьми. Там есть детская поликлиника, где только педиатрия, а основные специалисты находятся в другой части города. Неудобно по пандусам переходить мамочкам с колясками и инвалидам», — пояснила одна из жительниц, Юлия Парфенова.

Она добавила, что зимой металлические конструкции сильно покрываются льдом, поэтому другим гражданам тоже становится неудобно подниматься и спускаться. В свою очередь, Воробьев назвал инициативу хорошей и поручил разобраться с этой ситуацией.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, губернатору рассказали об изменениях в движении транспорта у Привокзальной площади. Водитель автобуса Василий Смирнов рассказал, что к вокзалу теперь стало проще подъехать.

«Со стороны улицы Ворошилова на Советскую проезд был затруднен. Стрелки не было, был нескончаемый поток по встречной полосе. Сейчас появилась стрелка, а выделенного времени хватает, чтобы транспорт ушел с площади. Прекрасно стало. Настолько облегчили движение здесь, настолько красиво стало — просто здорово!» — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

В проекте благоустройства Привокзальной площади для жителей и гостей Серпухова предусмотрели две пешеходные зоны. Отдельное внимание уделили многофункциональному пространству в северной части площади. Там установили памятники Дмитрию Донскому и его брату — основателю города Владимиру Храброму. Пассажиры смогут ожидать свой автобус или поезд в тени деревьев, любуясь фонтаном с ночной подсветкой.

Оставить автомобиль можно будет на благоустроенной парковке, которая появится на пересечении улиц Ворошилова и Советской. Для путешественников откроется туристско-информационный центр. Его сотрудники расскажут об интересных объектах Серпухова, предложат экскурсионные маршруты и сувенирную продукцию. Всего на благоустройство привокзальной площади выделили 183,2 миллиона рублей. Открыть территорию планируется уже в сентябре.

Второй точкой для проведения работ по благоустройству стала площадь Ленина. Эта территория находится в историческом центре Серпухова и является объектом культурного наследия федерального значения. За реконструкцию площади Ленина проголосовали местные жители. На работы выделили 345,2 миллиона рублей. Кроме того, проект решили отправить на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя «Малые города и исторические поселения».