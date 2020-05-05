Настоятель Никольского храма раздал продуктовые наборы семьям с детьми-инвалидами

Источник фото: телеканал «360»

Всего на этой неделе планируют раздать 84 продуктовых набора. В пакетах — молоко, макароны, масло, а еще свежие яблоки и пряники с начинкой.

Источник фото: телеканал «360»

«Стараемся привозить не только продукты — макароны, гречку, консервы, но и привозили до этого ананасы консервированные, персики. Детям все-таки нужны сладости. Гречка с макаронами все-таки для мамы с папой», — говорит настоятель Никольского храма Кирилл Соколов.

Источник фото: телеканал «360»

Людям, конечно, сейчас нелегко. И настроение почти на нуле. И чтобы хоть как-то приободрить эти семьи, их позвали сюда.

«У меня четверо детей. И младшая дочка состоит в фонде „Виктория“. У нее четвертая степень глухоты, ей 3 годика», — поделилась Екатерина Бармичева, получившая продуктовый набор.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда мы замыкаемся все в своих норках, у нас печаль — мы смотрим телевизор — коронавирус, коронавирус. Мы все впадаем в уныние. И заболеваем. А когда у нас есть радость и люди думают, что о них кто-то заботится, у людей эта радость иммунитет вырабатывает, антитела к любому заболеванию», — говорит Кирилл Соколов.

Источник фото: телеканал «360»

У каждого приходящего сюда человека своя судьба. И порой очень невеселая. Денег не хватает, люди измучены неопределенностью.

Так, Юля Гнатенко пришла с мамой, у нее ДЦП. Во время самоизоляции занимается дома вышиванием. Общается с друзьями через соцсети, но дома сидеть уже, конечно, надоело.

«Вот в воскресенье в магазин ходили, прогулялись туда и обратно», — говорит Юля Гнатенко.

Источник фото: телеканал «360»

А вот Рома Числов здесь помогал фасовать продуктовые наборы. Рома — аутист, его мама здесь организует работу с детьми-инвалидами. И мальчик всегда с ней. Хотя, конечно, уже очень хочет в школу.

Источник фото: телеканал «360»

«Поначалу ребята не давали ему даже портфель носить. Они за него портфель и собирали, и разбирали. Я говорю: ребятки, давайте он сам. Нет, мы будем помогать», — рассказывает мама Ромы Елена Числова.

Роме 13 лет, и у него есть мечта. Он очень хочет работать на телевидении.

Источник фото: телеканал «360»

Первый небольшой опыт в качестве журналиста Роме посчастливилось сделать уже сегодня прямо во время съемки этого материала. Подробности — в сюжете «360».