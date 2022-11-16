Подмосковье 16 ноября 2022, 17:24 Настоящий «богатырь» весом более 5 килограммов родился в Люберцах Жительница Люберец родила сына весом более 5 килограммов

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В Люберцах 34-летняя жительница Юлия Иванова родила малыша-богатыря весом 5 килограммов. Она заранее знала, что ребенок ее будет крупным. Изначально ей говорили, что малыш будет весить порядка 4 с небольшим килограммов, и она заранее готовилась к непростым родам.

Юлия уже воспитывает дочку, ей сейчас семь с половиной лет, и вес у нее при рождении был немаленький — 4,5 килограмма. Но оказалось, что брат ее все-таки превзошел. Ребенок весил 5 килограммов 80 граммов, а рост составил аж 62 сантиметра.

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«Он находился сразу на своместном пребывании с мамой, прикладывался к груди. Состояние удовлетворительное. Сегодня мы все готовимся к выписке этого малыша. Хороший активный ребенок, он уже начинает ползать, улыбнулся сегодня нам, вот только что», — Лилия Конторщикова, заведующая отделением новорожденных Люберецкого роддома.

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Ребенка решили назвать именем Мирон. Он ест уже за своих, причем, настолько активно, что его маме даже не всегда хватает молока. Врачи отмечают, что настолько крупные новорожденные — явление достаточно редкое. Особенно если учесть то, что родители у малыша абсолютно обычной комплекции.

День рождения Мирона выпал на особенный день — 11.11.2022. Кроме того, именно этот день оказался солнечным и достаточно теплым.