«Настоящий богатырь». Младенец весом 5 кг родился в Пушкино
Мальчика назвали Владиславом. Мама и акушеры знали, что он будет крупным, но вес все равно удивил — такие случаи бывают редко. В Пушкинском родильном доме он всего лишь второй. Об этом рассказала акушер-гинеколог Анастасия Константинова.
Мы, конечно, предполагали, что ребенок будет крупным, но чтобы настолько! И дело в том, что ультразвук — это еще не стопроцентный метод. Однозначно определить вес нельзя. Настоящий богатырь родилсяАнастасия Константинова.
По словам акушерки Веры Старковой, когда она взяла ребенка, у нее даже руки дрожали, ведь такие малыши бывают нечасто. И сотрудники родильного дома предлагали маме назвать ребенка Ильей — под стать богатырю.
Теперь мальчик стал вторым ребенком в семье. Его сестре Даше исполнится пять лет, а родилась она весом 3,680 килограмма.
«Чепчики и костюмчики оказались нам малы — пришлось все новое покупать», — поделилась молодая мама.
Сами акушеры сообщили, что самопроизвольные роды прошли идеально. Владислав теперь войдет в историю учреждения.