«Настоящий богатырь». Младенец весом 5 кг родился в Пушкино

Ребенок весом пять килограммов родился в Пушкино. Акушеры рассказали, что это особенность телосложения. Младенец родился естественным путем, и он полностью здоров.

Мальчика назвали Владиславом. Мама и акушеры знали, что он будет крупным, но вес все равно удивил — такие случаи бывают редко. В Пушкинском родильном доме он всего лишь второй. Об этом рассказала акушер-гинеколог Анастасия Константинова.

Мы, конечно, предполагали, что ребенок будет крупным, но чтобы настолько! И дело в том, что ультразвук — это еще не стопроцентный метод. Однозначно определить вес нельзя. Настоящий богатырь родился Анастасия Константинова.

По словам акушерки Веры Старковой, когда она взяла ребенка, у нее даже руки дрожали, ведь такие малыши бывают нечасто. И сотрудники родильного дома предлагали маме назвать ребенка Ильей — под стать богатырю.

Теперь мальчик стал вторым ребенком в семье. Его сестре Даше исполнится пять лет, а родилась она весом 3,680 килограмма.

«Чепчики и костюмчики оказались нам малы — пришлось все новое покупать», — поделилась молодая мама.

Сами акушеры сообщили, что самопроизвольные роды прошли идеально. Владислав теперь войдет в историю учреждения.