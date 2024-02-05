05 февраля 2024, 11:11
«Настоящее чудо». Однажды брошенная хозяином собака нашла дорогу домой в Подольске спустя 1,5 года в лесу
Истощенная спустя 1,5 года в лесу собака нашла дорогу домой в Подольске
Брошенная хозяйкой мальтийская болонка по кличке Сахарок вышла к людям спустя 1,5 года скитаний в лесу. Истощенную собаку приняли в приюте «Домик мелкашей» в поселке Томилино.
Истощенный и больной пес из последних сил выбрался из леса и лег под ворота СНТ «Березка», где его обнаружила собака председателя и привлекла внимание своего хозяина. В трех километрах отсюда Сахарок потерялся полтора года назад.
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В августе 2022-го мальтийскую болонку бросила хозяйка. В тот же день Сахарка взяла к себе девушка из микрорайона Весенний в Подольске, но собака, не успев привыкнуть к новому дому, сбежала.
Зоозащитник Игорь Айрапетян рассказал, что Сахарка искали полтора месяца. Волонтеры прочесывали лес, объявили даже вознаграждение в 100 тысяч рублей нашедшему. Но все усилия результатов не принесли. И вот, 4 февраля 2024 года пес сам вышел к людям.
За время скитаний собака сильно исхудала, у нее сильно отросли когти и один из них врос в подушечку на лапе. Шерсть сбилась в большие клочья так, что пес даже не мог согнуть лапы. Помощь животному предложил приют «Домик мелкашей» в Люберцах, куда и отправили бедолагу. Там с ним уже поработали грумеры.
«Невероятная жизнестойкость Сахарка поражает. Как он смог выжить, это настоящее чудо! Теперь у него начнется новая жизнь», — говорит зоозащитник Игорь Айрапетян.
Сегодня Сахарка отвезут в ветеринарную клинику. Ему необходимы капельницы и диагностика.
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