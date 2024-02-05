Подмосковье 05 февраля 2024, 11:11 «Настоящее чудо». Однажды брошенная хозяином собака нашла дорогу домой в Подольске спустя 1,5 года в лесу Истощенная спустя 1,5 года в лесу собака нашла дорогу домой в Подольске Андрюхина Мария

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Брошенная хозяйкой мальтийская болонка по кличке Сахарок вышла к людям спустя 1,5 года скитаний в лесу. Истощенную собаку приняли в приюте «Домик мелкашей» в поселке Томилино.

Истощенный и больной пес из последних сил выбрался из леса и лег под ворота СНТ «Березка», где его обнаружила собака председателя и привлекла внимание своего хозяина. В трех километрах отсюда Сахарок потерялся полтора года назад.

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В августе 2022-го мальтийскую болонку бросила хозяйка. В тот же день Сахарка взяла к себе девушка из микрорайона Весенний в Подольске, но собака, не успев привыкнуть к новому дому, сбежала.

Андрюхина Мария Андрюхина Мария Андрюхина Мария Андрюхина Мария Андрюхина Мария Андрюхина Мария Андрюхина Мария Андрюхина Мария

Зоозащитник Игорь Айрапетян рассказал, что Сахарка искали полтора месяца. Волонтеры прочесывали лес, объявили даже вознаграждение в 100 тысяч рублей нашедшему. Но все усилия результатов не принесли. И вот, 4 февраля 2024 года пес сам вышел к людям.

За время скитаний собака сильно исхудала, у нее сильно отросли когти и один из них врос в подушечку на лапе. Шерсть сбилась в большие клочья так, что пес даже не мог согнуть лапы. Помощь животному предложил приют «Домик мелкашей» в Люберцах, куда и отправили бедолагу. Там с ним уже поработали грумеры.

«Невероятная жизнестойкость Сахарка поражает. Как он смог выжить, это настоящее чудо! Теперь у него начнется новая жизнь», — говорит зоозащитник Игорь Айрапетян.

Сегодня Сахарка отвезут в ветеринарную клинику. Ему необходимы капельницы и диагностика.

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