Насосную станцию в Орехово-Зуеве отремонтируют к концу года

Новое частотное оборудование запустили на насосной станции № 1 Восточной системы водоснабжения. Это позволит снизить затраты на электричество на 40%. В ходе реконструкции также в работу внедрят цифровые технологии. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Как объяснил глава министерства Антон Велиховский, благодаря новому оборудованию не только снизятся затраты, но и повысится плавность регулирования режима подачи воды.

«Полностью завершить работы по ремонту насосной станции планируется к концу текущего года», — сказал он.

Реконструкция станции началась в прошлом году из-за износа старого оборудования. Министр добавил, что благодаря внедрению цифровых технологий производительность объекта вырастет вдвое.

«На данный момент ее максимальная производительность составляет порядка 75000-80000 кубических метров в сутки. По завершении реконструкции мощность достигнет 150000-160000 кубических метров в сутки», — рассказал Велиховский.

Станцию будут ремонтировать в два этапа: сначала смонтируют оборудование, а затем — заменят насосную группу. Два комплекса системы частотного регулируемого привода уже запустили.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о реконструкции котельных и очистных в Подмосковье.