Подмосковье 19 декабря 2022, 19:26 Насосную станцию № 1 реконструировали в Орехово-Зуеве

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В Орехово-Зуевском округе вблизи деревни Поточино завершили работы по модернизации насосной станции № 1 Восточной системы водоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.

Как уточнил министр ЖКХ региона Антон Велиховский, работы проводили в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

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Насосная станция была введена в эксплуатацию в 1984 году, такая масштабная реконструкция проводилась впервые.

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«Вследствие внедрения цифровых технологий производительность станции возросла в два раза: до реконструкции ее максимальная производительность составляла порядка 75000-80000 кубических метров в сутки, сейчас же мощность достигла 150000-160000 кубических метров в сутки», — уточнил Антон Велиховский.

Станция обслуживает более 40 тысяч жителей города Орехово-Зуево и является головной насосной станцией Восточной системы водоснабжения. Далее осуществляется подача по магистральному водоводу в резервуары насосных № 2 (Павловский Посад) и № 3 (Электросталь). Благодаря работе станции № 1 в общей сложности около миллиона жителей будут получать чистую питьевую воду нормативного качества, отметил министр ЖКХ региона.

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