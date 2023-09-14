Подмосковье 14 сентября 2023, 13:42 «Наслаждаюсь жизнью в Подмосковье». Симоньян поздравила Воробьева с вступлением в должность губернатора Симоньян поздравила Воробьева с вступлением в должность главы Подмосковья

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Андрей Воробьев официально вступил в должность губернатора Московской области. За годы его работы в регионе произошли большие изменения. Впечатлениями от жизни в Подмосковье поделилась главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. Она отметила доступность всех важных сфер — от образования до здравоохранения.

По словам Симоньян, в Подмосковье есть все условия для комфортной жизни. Это медицина, образование, ЖКХ и дороги.

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«Я наслаждаюсь жизнью в Подмосковье. <…> Я ни разу не сталкивалась ни с какими проблемами. Можно сказать, что это надо изменить, это исправить… Но [в Подмосковье] нечего исправлять. С точки зрения ЖКХ, дорог, образования, здравоохранения — все доступно», — отметила она.

Симоньян добавила, что за годы жизни в Подмосковье не сталкивалась с проблемами в социальной сфере, даже имея большую семью. Получать услуги здесь можно быстро и удобно, и для этого не нужно выезжать за пределы региона.

Ранее Андрей Воробьев получил на выборах 83,68% голосов. Во время присяги он поклялся «верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности».

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