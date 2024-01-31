Подмосковье 31 января 2024, 14:45 «Наслаждайтесь красотой и уютом». Российские космонавты пригласили в парки Подмосковья с борта МКС Космонавты с борта МКС пригласили на прогулки в парки Подмосковья Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Жителей и гостей Московской области поприветствовали космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб, Константин Борисов. С борта МКС они пригласили всех на прогулки в подмосковные парки.

«Московская область является не только центром космической отрасли нашей страны, но и одним из мест для отдыха. Мы часто вспоминаем наши прогулки по паркам, свежий воздух, красивые виды и, конечно же, праздники и мероприятия, которые проходят в Подмосковье. Вспоминая все это, мы хотим разделить с вами нашу любовь к природе и пригласить в живописные парки. Приходите и наслаждайтесь их красотой и уютом!» — сказали космонавты.

Министерство культуры и туризма Подмосковья Министерство культуры и туризма Подмосковья Министерство культуры и туризма Подмосковья Министерство культуры и туризма Подмосковья

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что создать неповторимую атмосферу в парках помогают областные мероприятия, фестивали, концерты и ярмарки.

В 2023 году парки Подмосковья посетили более 74 миллионов человек.