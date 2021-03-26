«Нашли лазейку». Подмосковные сыровары объяснили, почему России не нужен итальянский пармезан

Итальянцы пытаются отыграть запрет на поставки пармезана в Россию, потому что понимают, что они теряют рынок. Московская область вышла на первое место в стране по производству сыра, рассказал «360» председатель Союза сыроваров России Олег Сирота в ответ на просьбу итальянского посла отменить запрет на пармезан.

«Специально для очень хитрых итальянцев от подмосковных сыроваров, объясняем: в любом полутвердом сыре и твердом, который лежал в погребе больше шести недель, уже нет лактозы. Естественным образом бактерии скушали весь молочный сахар, и сыр стал безлактозным. Поэтому это объяснение не принимается», — заявил Сирота.

Супертвердый сыр — пармезан — единственная ниша, которую России осталось брать, отметил фермер.

«Ниша сложная, потому что нужно строить погреба, заложить там сыры, отладить технологию. Это очень долгий процесс, который занимает годы. Но нам, чтобы этот путь закончить, нужно еще лет пять-семь, именно с пармезаном», — заявил Сирота.

Глава Союза сыроваров России пояснил, что никакой «технической ошибки», о которой говорил посол Италии, нет.

Для них это просто возможность заскочить в уходящий поезд Олег Сирота.

Владелец сыроварни «Сыр & Beer» Вячеслав Ковтун из подмосковного Королева рассказал «360», что уже шесть лет развивает свое дело.

«Конечно, огромное спасибо итальянцам и французам за те санкции, которые они ввели против нас. Семь лет назад у нас началось бурное развитие сельского хозяйства и сыроварения», — сообщил Ковтун.

В 2019 году сыроварня получила награду за лучший твердый сыр на международной выставке в итальянском Бергамо. Это стало первой золотой медалью России за 36 лет.

«Итальянцы были в шоке, и потом столько телевидения приехало ко мне отовсюду: из Америки, из Италии, из Франции», — сказал он.

В Италии скопилось столько пармезана, что его некуда девать. Экспорт пармезана имеет для Италии огромное экономическое значение, поскольку у страны нет ни нефти, ни газа. И вот, спустя семь лет после того, как в 2014 году россияне начали вкладывать деньги в сельское хозяйство и поднимать сыроварение, итальянцы внезапно опомнились и захотели снова поставлять свой пармезан, объяснил он.

«Нашли вот эту лазейку, что там нет лактозы или еще чего-то. Знаете, получается немножко нечестно. Вот если ты тонешь, тебя надо спасать — нет, я тебя спасать не буду, ты тони, а если ты уже выплывешь на берег, то я уже сделаю вид, что тебя спасу. Получается как-то не очень честно», — отметил Ковтун.

Итальянский посол заявил, что запрет на поставки пармезана в Россию якобы стал технической ошибкой, поскольку их сыр не относится к свежим продуктам и в нем нет лактозы. Но дело в том, что Италия поняла, что потеряла рынок.