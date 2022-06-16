«Наши школы открыты». Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье поможет ДНР

Московская область и Донецкая Народная Республика на ПМЭФ подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого ДНР помогут в восстановлении школ, дорог, водоснабжения. Отдельный проект реализуют в образовании. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы уже пригласили порядка 110 учителей и директоров школ, для того, чтобы понять, как синхронизировать систему образования. И вот буквально на следующей неделе к нам приезжают вновь уже только учителя, в том числе с территорий освобожденных, чтобы подготовить программу, адаптировать ее, понять специфику, в которой оказались дети, которые там обучались», — рассказал Воробьев.

Губернатор отметил, что главная проблема с заключается в том, что в последние годы украинские власти убирали русский язык в школах на периферию.

«Мы знакомимся с учителями, наши двери открыты, школы открыты. Наши директора школ большие молодцы. Они одной командой действуют по самым сложным вопросам. А образование, как и здравоохранение, касается детей. А дети — это святое», — подчеркнул Воробьев.