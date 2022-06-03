Наши дети должны поступать в лучшие вузы. Воробьев рассказал о проактивных услугах в школах Подмосковья

В Подмосковье ежегодный прирост школьников составляет 40 тысяч человек, поэтому строительство и модернизация школ является приоритетной задачей, чтобы дети не сидели в переполненных классах рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо этого, в регионе упрощают процедуру записи в школы, родители могут делать это онлайн.

«Школьников больше на 40 тысяч в Московской области будет, а дошколят — на 20 тысяч. Какой темп должен быть, чтобы не было проблем с переполненными классами? Ты должен строить, направлять средства на школы. Но опять же, школы — прекрасно, плюс еще капитальный ремонт, но ключевое — методики преподавания учителей», — рассказал глава региона на форуме решения социальных задач.

Особое внимание уделяется и поддержке учителей, чтобы у педагогов была возможность постоянно повышать квалификацию и обмениваться опытом.

«Для чего? Для того, чтобы в нашем регионе 978 тысяч учеников, когда подходят к экзаменам, сдавали их высоко, чтобы, неважно, где ты, — в Коломне, Мытищах, Подольске — твои дети могли смело поступать в лучшие вузы», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Глава Московской области обратил внимание, что в каждом городском округе региона есть своя флагманская школа. В таких школах действует принцип открытых дверей, в стенах таких учебных заведений происходит обмен практиками. Это положительно сказывается и на повышению подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, результатам на олимпиадах.

«По олимпиадам Москва — номер один. Мы в этом году стали вторыми. Хочется дальше нагонять. Для этого нужны центры. Для чего нужна олимпиада? Она учит побеждать и выявлять одаренных детей, поэтому мы этим занимаемся», — сказал губернатор.

Отдельное внимание он обратил на то, что в следующем году в Подмосковье число школьников достигнет 1 020 000 учеников. Количество детей, действительно, велико. Чтобы их родителям было удобнее записывать детей в школу и не идти по старинке к приемной директора, этот процесс в Подмосковье перевели в онлайн.

«Раньше мама, а реже папа, должен был идти в школу ногами, стоять в приемной у директора, чтобы записаться в школу. Сейчас этого делать не нужно в Московской области. Сейчас все делается в электронном виде», — добавил Андрей Воробьев.