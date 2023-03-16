Подмосковье 16 марта 2023, 08:57 «Наша задача — помогать». Воробьев рассказал о льготах для запуска производств в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев напомнил о льготах для запуска производств в регионе Фото: Константин Семенец

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В Подмосковье работает программа «Земля за рубль», с помощью которой предприниматели могут выбрать территорию под развитие своих проектов. Задача региона заключается в помощи, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik во время встречи с предпринимателями в Истре.

Одной из участниц встречи с губернатором стала самозанятая из Домодедова Екатерина Храпова. Ее проект — это мебельная мастерская по производству мебельных фасадов. Женщина отметила, что собственное производство было ее мечтой. Информацию о программе «Земля за рубль» Храпова узнала на портале Мининвеста. Воробьев отметил, что с этого для предпринимателя все только начинается, потому что также нужен капитал для инвестирования.

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«Вы делаете первые шаги, и мне приятно, что ваша мечта совпадает с моей мечтой. Я бы тоже хотел побывать на вашей фабрике. Мы очень рады, когда предприятия растут. И фермерские хозяйства, которые мы поддерживаем в том числе на территории Истры», — сказал губернатор.

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В качестве примера он привел фестиваль «Сыр! Пир! Мир!».

«Это задача наша — помогать. И нам всегда приятно, когда это происходит», — отметил Воробьев.

Он добавил, что он будет рад, если правительство Подмосковья внесет лепту и в успех Екатерины.

Говоря о промышленной ипотеке, губернатор напомнил, что эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

«Смысл заключается в том, что помещение, в котором мы с вами находимся, можно будет под 5% взять и чувствовать себя уверенно, потому что у вас есть собственная производственная площадь, куда вы можете поставит один станок или 10 станков», — объяснил Воробьев.

Он отметил, что Подмосковье готово помогать предпринимателям и в промышленной ипотеке, и в поиске.

Сегодня в Подмосковье есть рост мебельного производства. Также есть и заметный спрос. Воробьев отметил, что имел возможность общаться с представителями кухонных компаний в Люберцах и с представителями мебельных компаний в Шатуре. И некоторые из них заметно растут, добавил губернатор.