В Московской области ожидают прибытия уже второго поезда с беженцами из Донбасса. Волонтеры Подмосковья рассказали «360», как приготовились встречать людей на вокзале. Всех прибывающих заберут на автобусах и отправят на базы отдыха и в детские лагеря.

Волонтер Александр Дзюрский рассказал «360», что уже встречал первый поезд с беженцами, который прибыл в Подмосковье 22 февраля. Так что он уже знает, что делать.

«План действий будет нам выдан непосредственно начальником штаба уже, и будем работать по этому плану», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Дзюрский вкратце рассказал, как встречал первых беженцев.

«Наша задача была в том, чтобы людям помочь, оказать всю нужную поддержку. Довезти вещи, помочь с детьми. Старикам помочь. Развести их, посадить в автобусы. Поддержать словом», — сообщил доброволец.

Александр Дзюрский отметил, что настроения у людей тогда, во вторник, были разные.

«В основном люди были счастливы, то что они здесь, они живы, здоровы. И по идее, наше правительство, оно делает все возможное для того, чтобы люди, приехавшие из Донбасса, получили здесь комфортные условия проживания и получили максимум поддержки от нас», — отметил он.

Девушка-волонтер сообщила «360», что всех людей встретят на вокзале, проводят до автобусов, раздадут воду и сухпайки. Беженцев разместят в Волоколамске и Коломне.

На втором поезде в Подмосковье прибудут более 400 человек. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева людей должны обеспечить всем необходимым.