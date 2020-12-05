Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню и памятнику маршалу Константину Жукову. Сегодня - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

Андрея Воробьева сегодня сопровождали 11 кадетов. Дети вместе с главой региона возложили цветы и пообщались на важные темы. После мероприятия губернатор спросил у девочек, какой сегодня день. Они переволновались и не вспомнили, но на подмогу к ним пришли мальчишки. Кадеты также рассказали, что любят все военные фильмы и изучают историю Великой Отечественной войны.

«В „Патриоте“ построили лагерь. Там можно стрелять, маршировать. Когда вам исполнится 14 лет, мы вас пригласим. Вы большие молодцы! Когда я был в вашем возрасте, было много ветеранов. Они были молодые. Сейчас их мало. Наша задача — хранить память. <…> Спасибо, вы молодцы. Носы не отмораживайте!» — сказал детям Воробьев.

Также глава области пообщался с их учителем. Она призналась, что тоже любит смотреть военные картины, а ее любимый фильм — «Офицеры». Губернатор похвалил детей и поблагодарил педагога за работу.

5–6 декабря 1941 года советские войска в ходе Московского сражения перешли в контрнаступление. Битва под Москвой завершилась полным разгромом гитлеровской группировки.