Подмосковье 15 марта 2024, 16:39 «Наша страна привлекает внимание всего человечества». Виктор Пикуль — о выборах президента России Глава Совета ветеранов Подмосковья Виктор Пикуль: выборы — знаменательная дата

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Выборы президента — знаменательное событие в жизни каждого гражданина, убежден председатель Совета ветеранов Подмосковья Виктор Пикуль. Он призвал проявлять активность и продолжать традиции старшего поколения.

«Совет Московской областной организации ветеранов пришел на выборы и проголосовал за достойное будущее нашей родины, за героев и патриотов, за наши традиции, за нашу историю и сохранение ее для будущих поколений. Подвиг, который совершило старшее поколение, ныне достойно продолжают наши новые молодые защитники Отечества. Россия привлекает к себе внимание всего человечества своими свершениями и делами во имя людей», — сказал Виктор Пикуль.

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Он призвал жителей Подмосковья не оставаться в стороне и принять участие в жизни страны.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

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