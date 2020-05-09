В поздравительной речи Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье не раз решалась судьба страны и исход Великой Отечественной войны. Область — последний рубеж на пути к столице. Каждый ее город хранит память о жестоких сражениях, в которых оборона обернулась наступлением.

Маршал Жуков когда-то говорил, что из всех сражений ему больше всего запомнилась битва за Москву. Она оказалась самой трудной. Но именно с нее начались наши победы. Можайск, Волоколамск, Наро-Фоминск, Истра, Клин, Дмитров, Яхрома — по этим названиям можно составить учебник истории Великой Отечественной Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

В битвах под Москвой фашисты имели двойной перевес в количестве танков, самолетов, минометов и другой боевой техники и орудий. Но благодаря массовому героизму простых людей неприятеля остановили буквально в 30 с небольшим километрах от Кремля. Ведь каждый четвертый житель региона, включая стариков и подростков, ушел на фронт.

«Даже когда наши войска временно оставляли территории, люди уходили в партизаны и верили, что победим. А после освобождения — восстанавливали из руин города, заводы и наши фабрики», — подчеркнул Воробьев.

Чтобы сохранить в памяти подвиги предков в Московской области открыли новый музей «Зоя». Он не только рассказывает историю подвига Зои Космодемьянской, но и повествует обо всем контрнаступлении под Москвой. Отдельно губернатор поблагодарил подмосковных ветеранов и фронтовиков. В Московской области их 3047 человек.

Я хотел бы поклониться каждому. Сейчас нашим героям далеко за 90. И пусть здоровье уже не то, они нас продолжают поддерживать, наставлять, помогать. Бодры духом! Спасибо вам, вашим семьям, всем, кто заботится о наших ветеранах Андрей Воробьев.

В День Победы, добавил глава региона, нельзя не вспомнить тех, кто уже ушел из жизни. В каждой семье есть свои фронтовые герои, которые рисковали собой и без чьих подвигов многих бы сегодня просто не было.

«Наш долг — помянуть их сегодня, достать старые фотографии и письма, рассказать детям и внукам, на каком фронте и в каких войсках и кем служил дед или прадед. Хочу поздравить всех с праздником! С Днем Великой Победы!», — заключил Воробьев.

Из-за режима самоизоляции власти отказались от традиционных форм проведения посвященных Дню Победы мероприятий. Поздравления ветеранов и чествование погибших на войне героев проведут в онлайн-режиме.

В частности, 9 мая в 19:00 можно выйти на балкон своей квартиры и исполнить ставшую символом праздника композицию «День Победы». Участие в этой акции подтвердили Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Для участия в акции «Бессмертный полк» россияне загружали фотографии родственников на сайт мероприятия. 9 мая снимки будут показывать более чем на 200 медиаэкранах столицы, в online-кинотеатре Okko и на сайте акции. А жителям Подмосковья предложили разместить фотографии предков на окнах.