«Население целого города». Сыровар Сирота назвал число гостей фестиваля «Сыр! Пир! Мир!»

К вечеру третьего дня работы фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» мероприятие посетили уже 140 тысяч человек. Один из его основателей, фермер Олег Сирота сравнил это количество с населением целого города. Он рассказал и о продажах на фестивале.

«За первые два дня работы было продано 45 тонн сыра, 11 тонн колбасы и три тонны хлеба. Это прекрасные цифры», — отметил Сирота.

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» проходил в деревне Дубровское в городском округе Истра. Фермеры из 54 российских регионов представили здесь свыше 500 различных сортов сыра. Среди них и российский пармезан, бри, камамбер, сыры с мытой корочкой, голубой и белой плесенью.

В последний день фестиваля всех посетителей ждали скидки на сыры. При этом гости мероприятия могли не только попробовать самые разные виды фермерской продукции, но и познакомиться с шедеврами народных промыслов.

Например, в одном из павильонов посетителям представили знаменитые городецкие золотные платки. Создаются они вручную. Золотная вышивка продолжает традиции древнерусского золотошвейного искусства. Умельцы из Нижегородской области при создании своих произведений используют растительные мотивы.