Население Подмосковья выросло на 3 млн с последней Всероссийской переписи

В России 14 ноября завершилась Всероссийская перепись населения. По предварительным результатам, численность Московской области достигла 11 миллионов человек — с момента прошлой переписи она выросла на 3,1 миллиона. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Его слова процитировал Telegram-канал «Воробьев Live». Губернатор поблагодарил жителей региона, которые приняли участие во Всероссийской переписи населения. Отдельную благодарность он выразил переписчикам и остальным сотрудникам, которые обеспечивали эту важную работу.

Андрей Воробьев также поручил учитывать новые статистические данные при планировании строительства транспортной инфраструктуры, новых школ, детских садов, поликлиник и больниц. Глава региона отметил, что в одной из граф был вопрос для участников переписи о том, проживают ли они в Подмосковье 12 месяцев или более. На него ответили положительно 10 810 000 жителей.

«Таким образом, уважаемые коллеги, главы, на территории Подмосковья, как мы с вами предполагали, находится 11 миллионов человек. И о каждом мы должны уметь заботиться. Человек должен иметь возможность достучаться и до губернатора, и до главы. „Добродел“, социальные сети — все средства коммуникации, которые сегодня существуют, позволяют нам осуществлять обязательную обратную связь», — заключил Андрей Воробьев.

В прошлый раз Всероссийская перепись населения проходила в 2010 году. Тогда численность населения Московской области, по данным Росстата, составляла 7,7 миллиона человек.