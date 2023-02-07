Подмосковье 07 февраля 2023, 11:43 Население Подмосковья выросло на 24,3% за 11 лет — губернатор Воробьев Губернатор Подмосковья Воробьев: население региона выросло на 1 млн 660 тысяч за 11 лет

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Население Московской области выросло на 24,3% или 1 миллион 660 тысяч жителей за 11 лет. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале. Он отметил, что данные переписи населения от 2021 года окончательно подтверждены. Сейчас в регионе живут 8,5 миллиона человек.

«Мы вместе с жителями чувствуем эту динамику — появляются новые ЖК, растет количество машин на дорогах и людей в транспорте. <…> Все эти показатели ставят перед нами новые задачи: делать комфортную инфраструктуру в новых районах, улучшать в старых и отдаленных территориях и быстрее реагировать на жалобы жителей», — подчеркнул губернатор Воробьев.

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По его мнению, изменения особенно заметны в густонаселенных округах: Балашихе, где к 2021 году было 543,4 тысячи жителей, Одинцово (471,5 тысячи жителей), Подольске (353,1 тысячи), Люберцах (348,5 тысячи) и Раменском (331,6 тысячи).

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Наиболее ощутимый прирост населения в Ленинском округе (на 206%), Котельниках (на 97%) и Красногорске (на 76%), а также в Лосино-Петровском (на 69%) и Домодедове (на 61%).

Сельское население Подмосковья за 11 лет выросло на 3% и составило 21,5%.

Андрей Воробьев отметил, что в развитии округов Московской области особое внимание уделяется дорожным вопросам. Только с 20 января поступило более девяти тысяч обращений по поводу состояния дорог, 58% — жалобы на гололед. Еще одной проблемой остаются ямы.

«В этом году мы устранили 20 тысяч ям — в 19 раз больше, чем в 2022 году. Поручил главам усилить работу по всем направлениям, чтобы конец зимы и начало весны прошли комфортно для жителей», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

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