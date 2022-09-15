Наружное освещение установили в двух поселках в Рузе | 360°

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Наружное освещение установили в двух поселках в Рузе

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия вместе с Министерством благоустройства Подмосковья принимает участие в работе по оборудованию наружного освещения в Рузе. Например, в поселках Тучково и Дорохово уже успели построить три линии освещения протяженностью 821 метр, на которых установлен 21 фонарь.

«Уличное освещение в Тучкове и Дорохове — это не только комфорт для более чем 22 000 жителей этих поселков, но и обеспечение надежности сетей освещения, безопасности дорожного движения», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Объем инвестиций в объекты наружного освещения в Рузе составил примерно 2,3 миллиона рублей. Из федерального бюджета на эти цели выделили 1,3 миллиона рублей. Все работы проводились по государственной программе Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья».

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Ранее стало известно, что жители Московской области очень надеются — в ближайшее время их города благоустроят. В частности, речь идет об облагораживании парков в лесах. Такое заявление губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сделал на заседании регионального правительства.

Руза

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