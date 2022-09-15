Наружное освещение установили в двух поселках в Рузе | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 19:46 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Наружное освещение установили в двух поселках в Рузе

Читать 360tv в

Министерство сельского хозяйства и продовольствия вместе с Министерством благоустройства Подмосковья принимает участие в работе по оборудованию наружного освещения в Рузе. Например, в поселках Тучково и Дорохово уже успели построить три линии освещения протяженностью 821 метр, на которых установлен 21 фонарь.

«Уличное освещение в Тучкове и Дорохове — это не только комфорт для более чем 22 000 жителей этих поселков, но и обеспечение надежности сетей освещения, безопасности дорожного движения», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Объем инвестиций в объекты наружного освещения в Рузе составил примерно 2,3 миллиона рублей. Из федерального бюджета на эти цели выделили 1,3 миллиона рублей. Все работы проводились по государственной программе Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья».

Реклама

Ранее стало известно, что жители Московской области очень надеются — в ближайшее время их города благоустроят. В частности, речь идет об облагораживании парков в лесах. Такое заявление губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сделал на заседании регионального правительства.

0 0 0 0 0 0