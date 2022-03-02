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    02 марта 2022, 18:58

    Бетонные полусферы установят в Реутове для борьбы с нарушителями парковки

    Ольга Назаркина

    В Реутове начали устанавливать бетонные полусферы, чтобы бороться с нарушителями правил парковки. Помимо этого, в городе будет работать эвакуатор, сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

    В администрации отметили, что неправильно припаркованные машины мешают убирать улицы, блокируют доступ к мусорным контейнерам и преграждают путь пешеходам на тротуарах. Для борьбы с нарушителями правил парковки установят бетонные полусферы, также в городе будет работать эвакуатор», — говорится в сообщении.

    Бетонные полусферы установят в Реутове для борьбы с нарушителями парковки | Изображение 1Источник фото: Алексей Оводов

    В первую очередь ограждения установят на улицах Комсомольской, Новогиреевской, Носовихинском шоссе, улице Октября и Юбилейном проспекте. Мусоровозу бетонные полусферы подъехать к контейнерам мешать не будут — у него высокий клиренс, добавили в пресс-службе.

    Бетонные полусферы установят в Реутове для борьбы с нарушителями парковки | Изображение 2Источник фото: Алексей Оводов

    Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, не парковать автомобили на тротуарах, газонах, рядом с контейнерными площадками, а также в местах, где они могут мешать проезду спецтехники. За нарушения правил парковки предусмотрены административные штрафы.

    Бетонные полусферы установят в Реутове для борьбы с нарушителями парковки | Изображение 3Источник фото: Алексей Оводов