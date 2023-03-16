Подмосковье 16 марта 2023, 14:19 Нарушители возместят ущерб за загрязнение реки в Ленинском округе по требованию Минэкологии Подмосковья Фото: ГКУ «Мособлэкомониторинг» / Фото: ГКУ "Мособлэкомониторинг"

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Росприроднадзор организовал надзорные мероприятия в Ленинском округе по просьбе Министерства экологии и природопользования Московской области. Причиной обращения стала информация о сбросе неочищенных сточных вод в реку Гвоздянку.

«Наши специалисты с привлечением мобильной лаборатории ГКУ „Мособлэкомониторинг“ провели обследование, отобрав пробы в пяти точках, в пределах деревни Суханово, а также районных поселков Лопатино и Боброво. Анализ проводился по 13 основным загрязняющим веществам, выявлены превышения ПДК соединений фтора, азота, хлора и других веществ», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Полученную информацию ведомство передало в Росприроднадзор с просьбой провести собственные надзорные мероприятия. Инспекции выявили четырех потенциальных загрязнителей реки. Ими стали компании, на балансе которых содержатся водоотводные коммуникации и очистные сооружения.

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В Росприроднадзоре подчеркнули, что в отношении одной из организаций, строительной компании «Гранель», уже ведется расчет ущерба, причиненного Гвоздянке.

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