Подмосковье 31 июля 2023, 16:07 Нарушители чистоты в Подмосковье получили штрафы на 3 миллиона рублей в июле благодаря видеонаблюдению ГУСТ МО

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Камеры видеонаблюдения помогают наказывать нарушителей чистоты в Подмосковье — только в июле сумма штрафов превысила три миллиона рублей. Искусственный интеллект позволяет инспекторам ГУСТ в режиме реального времени мониторить состояние улиц и дворов в регионе.

«В июле по упрощенной системе было выписано 152 постановления на сумму 3,245 миллиона рублей. Больше всего нарушителей зафиксировано в Балашихе: 14 коммунальных предприятий пополнили бюджет на 243 тысячи рублей», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова.

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В Солнечногорске нарушителей оштрафовали на 230 тысяч рублей, в Богородском — на 200 тысяч, а в Клину — на 160 тысяч рублей. Все эти дефекты были зафиксированы камерами системы «Безопасный регион». Штрафы назначаются в том случае, если управляющие компании не исправили ситуацию в срок.

Губернатор Андрей Воробьев поручил проверить все обращения по ЖКХ в Подмосковье, прежде всего по водоснабжению. Сейчас в некоторых городских округах есть перебои в подаче воды из-за аварий на сетях.