Подмосковье 24 июля 2023, 09:48 Нарушителей природной охранной зоны озера Воймежное под Шатурой оштрафуют Фото Минэкологии МО.

Читать 360tv в

Проверку режима провели в природном заказнике «Озеро Воймежное и прилегающие карьеры» под Шатурой. Нарушителям, которые разбили палатки для отдыха в особо охраняемой зоне, придется заплатить штраф.

«Несмотря на будний день, в заказнике было много отдыхающих. Установлены нарушения режима особой охраны: парковка легковых автомобилей, обустройство бивуаков, разведение костров, навалы мусора. На нарушителей составлены протоколы», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Реклама

Пока шли разбирательства с нарушителями, другие отдыхающие спешно свернули свои палатки и покинули территорию заказника.

Минэкологии напоминает, что несанкционированное поведение в особо охраняемых природных территориях грозит штрафом от трех до четырех тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 15 до 20 тысяч рублей, а юридическим — от 300 до 500 тысяч рублей.

Заказник «Озеро Воймежное и прилегающие карьеры» расположен около рабочего поселка Черусти. Здесь живут 65 видов животных, в том числе белая лазоревка, гребенчатый тритон, обыкновенный ремез и серый журавль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».