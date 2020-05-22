Нарушители изоляции из Московской области будут «отрабатывать», помогая медикам. Такое наказание ждет тех, кто решил не просто нарушить изоляцию, но и сделать это массово, с друзьями. Конечно, они не работают с пациентами — помогают медикам там, где нет опасности заразиться.

Отработка нарушений

О том, что нарушителям изоляции найдется дело на благо области, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. И вот уже несколько организаторов запрещенных массовых мероприятий сейчас трудятся в больницах региона.

«К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительных мер в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», — объяснил заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Первые работы

Среди возможных видов работ в больнице — уборка территории, разгрузка лекарств, продуктов и других грузов, необходимых медицинскому учреждению.

Одним из первых нарушителей, чью избыточную энергию направили на помощь медикам, стал молодой человек, сорвавший ленты и уговоривший друзей позаниматься спортом на площадке в Красногорске. Он помогает врачам как грузчик.

Как-то не осознал серьезность. Теперь вот тут работаю, разгружаю. Вчера уже отработал пять часов, две машины было. Сегодня еще восемь, наверное, закрою. До конца выходных хочу закончить с этим. Глупо вышло, надо было потерпеть, конечно Донийорбек Одиловки.

Другой юноша организовал развлекательные посиделки возле гипермаркета «Ашан» в Химках. Теперь трудится в больнице.

«В день он не более четырех часов отрабатывает, в данной ситуации уборка травы — это необходимо, это нужно, мы очень рады такой помощи. Он все делает четко. Все, что ему говорят, он делает. Я думаю, что нормальное такое наказание», — отметила администратор хирургического корпуса Химкинской больницы Татьяна Фролова.

Подобные поступки должны осуждаться, а ребят с избыточной энергией нужно привлекать к работе на благо области. Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи, поэтому нарушителей режима будем направлять в медицинские учреждения для выполнения обязательных работ Роман Каратаев.

Борьба с нарушениями

Со следующей недели в больнице Солнечногорска начнут работать молодые люди, которые устроили показательные выступление по дрифтингу на парковке торгового центра «Зеленопарк». Любители погонять ночью из Подольска отправятся помогать больнице своего округа.

Аналогичные случаи выявили в Электрогорске и Богородском городском округе. По словам Романа Каратаева, ни одно подобное происшествие не должно остаться безнаказанным.

В Московской области до 31 мая действует режим изоляции. Это значит, что выходить из дома можно только по уважительной причине, а все массовые мероприятия отменены.