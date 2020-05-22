Избыточную энергию — в помощь медикам. Злостных нарушителей изоляции отправили работать в больницы Подмосковья
Отработка нарушений
О том, что нарушителям изоляции найдется дело на благо области, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. И вот уже несколько организаторов запрещенных массовых мероприятий сейчас трудятся в больницах региона.
«К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительных мер в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», — объяснил заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.
Первые работы
Среди возможных видов работ в больнице — уборка территории, разгрузка лекарств, продуктов и других грузов, необходимых медицинскому учреждению.
Одним из первых нарушителей, чью избыточную энергию направили на помощь медикам, стал молодой человек, сорвавший ленты и уговоривший друзей позаниматься спортом на площадке в Красногорске. Он помогает врачам как грузчик.
Как-то не осознал серьезность. Теперь вот тут работаю, разгружаю. Вчера уже отработал пять часов, две машины было. Сегодня еще восемь, наверное, закрою. До конца выходных хочу закончить с этим. Глупо вышло, надо было потерпеть, конечноДонийорбек Одиловки.
Другой юноша организовал развлекательные посиделки возле гипермаркета «Ашан» в Химках. Теперь трудится в больнице.
«В день он не более четырех часов отрабатывает, в данной ситуации уборка травы — это необходимо, это нужно, мы очень рады такой помощи. Он все делает четко. Все, что ему говорят, он делает. Я думаю, что нормальное такое наказание», — отметила администратор хирургического корпуса Химкинской больницы Татьяна Фролова.
Подобные поступки должны осуждаться, а ребят с избыточной энергией нужно привлекать к работе на благо области. Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи, поэтому нарушителей режима будем направлять в медицинские учреждения для выполнения обязательных работРоман Каратаев.
Борьба с нарушениями
Со следующей недели в больнице Солнечногорска начнут работать молодые люди, которые устроили показательные выступление по дрифтингу на парковке торгового центра «Зеленопарк». Любители погонять ночью из Подольска отправятся помогать больнице своего округа.
Аналогичные случаи выявили в Электрогорске и Богородском городском округе. По словам Романа Каратаева, ни одно подобное происшествие не должно остаться безнаказанным.
В Московской области до 31 мая действует режим изоляции. Это значит, что выходить из дома можно только по уважительной причине, а все массовые мероприятия отменены.