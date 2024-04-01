Подмосковье 01 апреля 2024, 10:43 Нарушитель из Красногорска заплатит двойной штраф за сброс строительного мусора Пресс-служба министерства экологии Московской области

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Решение увеличить сумму штрафа в два раза принял мировой суд в отношении жителя Красногорска, который незаконно сбросил строительный мусор на открытой площадке. Об этом рассказали в Минэкологии Подмосковья.

«Жителя задержали сотрудники УМВД России по Красногорску в момент, когда он привез в поселение строительный мусор и выгрузил его на открытом грунте. Сотрудники полиции составили протокол и передали его в министерство. Наши инспекторы привлекли нарушителя к административной ответственности в виде штрафа», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Житель свою вину признал, но штраф вовремя не оплатил. Из-за этого мировой судья увеличил сумму в два раза.

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