Нарушения в содержании дворов выявили при проверке в Щелкове

Комиссия Главного управления содержания территорий (ГУСТ) проверила качество содержания дворов в Щелкове. Обходом руководила глава ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

Вместе с Аиповой в проверке участвовал глава округа Андрей Булгаков, а также сотрудники управляющих компаний.

Обход начали с самых чувствительных адресов. Список составили по обращениям местных жителей. На Пролетарском проспекте, 11, инспекторы нашли несанкционированную рекламу на столбах освещения и отметили общую неопрятность территории. Еще проверяющие заметили неэкологичный декор из покрышек, который планировалось убрать во время генеральной весенней уборки.

На улице Талсинской, 2, 2а и 4, комиссия наткнулась на открытый люк колодца. На игровой площадке оказались аварийные элементы, а во дворе — навалы частей бетонных конструкций. Инфостенд тоже был в ненадлежащем состоянии: обилие посторонних объявлений и надписей.

Возле пятого и седьмого дома на улице Комарова проверяющие выявили схожие нарушения: мусор во дворе, декор из покрышек, отсутствие ограждений, препятствующих парковке машин на газонах. Инспекторы также обратили внимание на сухостойные деревья без маркировки о сроках их удаления.

«Мы обошли шесть дворов, все замечания внесены в протокол объезда и будут устранены в установленные областным законодательством сроки. Поручения направлены обслуживающим организациям — МБУ „Служба озеленения и благоустройства“, ООО „СТК“ и ООО „КТ-Город“, „Щелковский межрайонный водоканал“» — сообщила Аипова.

Она добавила, что содержание дворов оценили на тройку с минусом. Через две недели инспекторы вернутся для проведения повторной проверки. Министр выразила надежду, что к этому времени большую часть недочетов устранят.

«Пока коллегам предстоит большая работа и надеемся, что в ближайшее время мы увидим результаты, — отметила Аипова.

Инспекции в Подмосковья проводятся на регулярной основе. Проверки уже прошли в Долгопрудном, Мытищах, Реутове, Лобне, Дзержинском, Одинцовском, Солнечногорске, Волоколамске, Дмитровском, Домодедове, Красногорске, Люберцах, Коломне и Химках.