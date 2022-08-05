Нарушения в содержании домов поручили устранить в Электростали

Руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина провела рабочую поездку в Элекстросталь, в ходе которой обсуждались самые проблемные вопросы в сфере ЖКХ. Сначала участники мероприятия осмотрели многоквартирные дома в городе, они смогли выявить некоторые нарушения.

Например, в домах № 3 и 5 по улице Николаева, которыми управляет ООО «Электросталь Жилкомфорт», зафиксировали разрушение цоколя, скрутки и провисание электропроводки, отсутствие опрессовки инженерной системы, ненадлежащее состояние теплоизоляции на трубопроводе. В доме № 15 по улице Победы, находящемся в управлении МБУ «Электростальская коммунальная компания», оказалась замусорена кровля, оголовки вентиляционных шахт были повреждены, подъезды давно не убирались, а на электрощитовой отсутствовали замки.

В итоге Ольга Федина поручила оперативно устранить все нарушения. Затем прошло рабочее совещание, в ходе которого обозначили проблемные точки и пути их решения. Например, в том, чтобы устранить все нарушения в подготовке домов к осенне-зимнему периоду.

«Губернатор Московской области называет качественную подготовку к осенне-зимнему периоду одной из важнейших на сегодня задач. Главы местных администраций обязаны усилить контроль и нести персональную ответственность на этом направлении. Эта работа находится на нашем постоянном контроле», — заявила по итогам поездки руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.