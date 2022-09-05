Дома Электростали подготовят к отопительному сезону до 15 сентября | 360°

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05 сентября 2022, 17:38

Дома Электростали подготовят к отопительному сезону до 15 сентября

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В Электростали провели выборочную проверку готовности жилых домов к зиме. Она проходила силами Госжилинспекции Подмосковья. В результате нескольким УК дали поручения на протяжении десяти дней устранить все выявленные нарушения. Об этом рассказала руководитель Госжилинспекции Ольга Федина.

В маршруте выборочной проверки оказались четыре многоквартирных дома. Они находятся в ведении двух УК: ООО «Уютный дом Электросталь» и ООО «Электросталь Жилкомфорт». Выявленные проблемы оказались схожими у обеих компаний. Например, было частичное отсутствие и повреждение теплоизоляции, захламленные подвалы, не были четко составлены графики уборки.

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Все нарушения нужно устранить уже к 15 сентября — это официальный срок завершения подготовки к следующему отопительному периоду. «Осмотры готовности к зиме многоквартирных домов региона идут ежедневно во всех городских округах. И они продолжатся после 15 сентября. Наша задача — не просто дойти до каждого дома, но и довести каждый дом до ума: указать управляющим компаниям на все недочеты и проконтролировать их устранение», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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