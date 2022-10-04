Нарушения в охранной зоне линий электропередачи устранят в Наро-Фоминске | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 16:27 Поделиться Telegram

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Viber Нарушения в охранной зоне линий электропередачи устранят в Наро-Фоминске

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Рейд по охранным зонам высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) провели в Наро-Фоминске. Было выявлено два грубых нарушения, которые угрожают энергетической безопасности большой части города.

Воздушная линия «Селятино — Встреча» обеспечивает электроснабжение более 11 тысяч жителей Наро-Фоминского округа и свыше 50 социально-значимых учреждений. В поле зрения энергетиков попали два объекта, которые незаконно расположились в охранной зоне ЛЭП.

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Прямо под высоковольтными проводами развернула свою деятельность пилорама. Выявлены массовое производство древесины, складирование бревен и пиломатериалов, незаконное размещение бытовок для работников предприятия.

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На другом объекте были обнаружены склады горючих материалов, которые тоже разместились прямо под проводами. Погрузка и разгрузка с использованием специальной техники также выполнялись в непосредственной близости от высоковольтной линии.

«Нарушения правил использования охранных зон ЛЭП мешают безопасной работе объектов электросетевого хозяйства, могут привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан. Особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, нужно соблюдать неукоснительно», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Охранная зона ЛЭП устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи на высоту опоры и ширину до 25 метров в обе стороны. Собственникам пилорамы и склада в Наро-Фоминске будет вынесено представление с требованием устранить нарушения. Соответствующие документы уже направили в нужные инстанции.

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