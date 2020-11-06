Около 530 нарушений нашли в охотничьих угодьях Подмосковья за девять месяцев

Документы по 19 нарушениям направили правоохранительным органам. Там требуется возбуждение уголовных дел.

К сожалению, нарушения выявили практически во всех муниципальных образованиях области, где есть охотничьи угодья Андрей Разин.

Он уточнил, что для наблюдения за порядком проводят рейды. Их цель — проверить соблюдение всех норм. Сегодня в Подмосковье 62 охотничьих хозяйства и пять общедоступных угодий.