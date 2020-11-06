06 ноября 2020, 14:42
Около 530 нарушений нашли в охотничьих угодьях Подмосковья за девять месяцев
В охотничьих угодьях Подмосковья выявили порядка 530 нарушений правил за девять месяцев. По ним составили административные протоколы. Это коснулось почти всех округов, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Разин.
Документы по 19 нарушениям направили правоохранительным органам. Там требуется возбуждение уголовных дел.
К сожалению, нарушения выявили практически во всех муниципальных образованиях области, где есть охотничьи угодья
Андрей Разин.
Он уточнил, что для наблюдения за порядком проводят рейды. Их цель — проверить соблюдение всех норм. Сегодня в Подмосковье 62 охотничьих хозяйства и пять общедоступных угодий.